Flamengo se posiciona sobre uso de tecnologia na final da Copa do Brasil

Depois do Atlético sugerior o uso, o Flamengo também se posiciona a favor do VAR semiautomático para a final da Copa do Brasil. O diretor executivo de futebol do clube, Bruno Spindel, afirmou que já tentou debater com a CBF sobre a situação em outras ocasiões. Os duelos acontecem nos dias 3 e 10 de novembro.

“O Flamengo é amplamente a favor do uso da tecnologia de VAR semiautomático nas finais da Copa do Brasil. Inclusive em outras visitas feitas à CBF e comissão de arbitragem, em ocasiões passadas, já havia sugerido a utilização da tecnologia no Brasileirão e Copa do Brasil”, afirmou ao ‘ge’.