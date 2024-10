Estêvão ultrapassa recorde de Neymar no Campeonato Brasileiro

Com um gol e uma assistência contra o Juventude, atacante se tornou jogador de 17 anos com mais participações em gols na história do torneio

A atuação de Estêvão na vitória do Palmeiras em cima do Juventude por 5 a 3, neste domingo (20), no Alfredo Jaconi, entrou para a história do Campeonato Brasileiro. Afinal, o atacante se tornou o jogador com 17 anos com mais participações em gols em uma mesma edição da competição. A joia palestrina superou nada mais nada menos do que Neymar.

Contra o Juventude, Estêvão marcou o primeiro gol do Verdão e ainda deu uma assistência para Raphael Veiga. Assim, ele chegou a 10 gols e oito assistências em 24 jogos disputados no Brasileirão. Quando Neymar assumiu a liderança do quesito, ele tinha 10 gols e seis assistências em 33 partidas.