Em meio à dúvida sobre renovação com o City, Guardiola muda o tom: ‘Amo o que faço’

Após dizer que “tudo pode acontecer” sobre seu futuro no Manchester City, o técnico Pep Guardiola mudou o tom sobre o seu destino. Com a recente troca no comando no departamento de futebol do clube, visto que Txiki Begiristain, amigo do comandante, deixou o cargo, pairou a dúvida sobre a permanência do profissional à beira do campo.

Neste domingo (20), as falas do treinador, logo depois da partida com o Wolverhampton, deram um sopro de esperança para a torcida do atual tetracampeão da Premier League. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Eu gosto do meu trabalho, como já disse muitas vezes. Eu amo o que eu faço”, disse o treinador, que tem contrato com o clube inglês até junho de 2025. Guardiola soma seis títulos do Campeonato Inglês (os quatro últimos em sequência), uma Champions League, um Mundial de Clubes e seis conquistas nas Copas nacionais pelo City. Assim, lá se vão oito temporadas, mesmo assim o comandante reitera ter motivação. “Em termos de títulos, tudo já está feito, eu diria que há algum tempo. Mas eu ainda gosto de vir trabalhar toda manhã, eu adoro. Gosto de passar as mensagens para os jogadores, ver os jogos, preparar os treinos. Ainda gosto disso, e essa é a principal razão de eu ser um treinador. Quando eu não me sentir mais assim, e isso não tem a ver com o Manchester City, não serei mais treinador, com certeza”, completou. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade Aceitar