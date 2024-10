Diretor responsabiliza CBF por erros de arbitragem contra o Flamengo: ‘Todo conforto’

Clube com mais finais na história da Copa do Brasil, o Rubro-Negro ficou na bronca com a atuação do VAR na classificação diante do Corinthians

O Flamengo deixou a Neo Química Arena com dois sentimentos conflitantes: o de euforia, pela classificação à final da Copa do Brasil, e o de revolta. O inconformismo rubro-negro não restringiu-se ao desempenho da arbitragem no empate sem gols com o Corinthians, mas estendeu-se à CBF. Isso porque na visão de Bruno Spindel, diretor executivo do clube, a entidade oferece conforto aos árbitros em polêmicas contra o Mais Querido.

“Não tem o que fazer. Já fizemos mais de 30 ofícios. Mas a CBF deixa os árbitros com todo conforto para errar o quanto quiser contra o Flamengo”, criticou Spindel na saída da Neo Química Arena.

A décima classificação do Flamengo à final da Copa do Brasil – recordista do futebol nacional – veio na raça, na camisa. Com um a menos por mais de 70 minutos, o Rubro-Negro superou as dificuldades e as polêmicas para segurar o empate diante do Corinthians e avançar à terceira decisão consecutiva – feito este que apenas o Grêmio havia conseguido na história.