De la Cruz desembarca mancando; Flamengo atende torcedores em chegada

Meia, que saiu do jogo contra o Corinthians lesionado aos nove do segundo tempo, pode ser novo problema para o Rubro-Negro

Vale lembrar que esta era a primeira aparição do jogador desde a Data Fifa. Afinal, desgastado por conta dos jogos do Uruguai nas Eliminatórias da Copa, o meia foi preservado pela comissão rubro-negra no compromisso contra o Fluminense, na última quinta-feira (17). Segundo o “ge”, De la Cruz passará por exames nesta segunda-feira (21), dia prevista para o elenco receber folga.

O Flamengo já desembarcou em solo carioca após conquistar, ainda neste domingo (20), a classificação para a final da Copa do Brasil . O uruguaio Nicolás de la Cruz, substituído contra o Corinthians por problema na coxa direita, estava mancando no momento do desembarque.

A delegação, que veio de São Paulo, onde enfrentou o Corinthians, chegou por volta das 23h (de Brasília) no Rio de Janeiro. Dessa forma, 15 torcedores recepcionaram o elenco no Galeão, recebendo autógrafos e tirando fotos com os jogadores.

O Flamengo volta a campo somente no sábado (26), quando enfrenta o Juventude, no Maracanã, pelo Brasileirão. Antes da final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG (jogo de ida no dia 3 de novembro), aliás, o time de Filipe Luís ainda terá outro duelo pelo Campeonato Brasileiro: contra o Inter, no Beira-Rio, dia 30. A volta contra o Galo ocorre no dia 10.