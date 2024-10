Corinthians corre risco de ficar fora da Copa do Brasil em 2025

Três vezes seguida semifinalista da Copa do Brasil, o Corinthians corre o risco de ficar fora da competição no ano que vem. O Timão empatou sem gols com o Flamengo neste domingo (20), na Neo Química Arena, deu adeus à competição e também se complicou para se classificar para o torneio em 2025.

Desde o ano passado, os critérios para classificação para a Copa do Brasil foram alterados. Em vez de usar o ranking da CBF como critério, tal qual era até 2023, as vagas passaram a ser preenchidas de acordo com o desempenho nos campeonatos estaduais. A Federação Paulista tem direito a seis vagas. Cinco delas são destinadas para os melhores times do Campeonato Paulista, enquanto a sexta vai para o campeão da Copa Paulista.