Com Neymar em campo, Al-Hilal vence o Al-Ain em jogo com nove gols

Com a vitória, o Al-Hilal fica com nove pontos, na liderança de seu grupo.

Neymar está de volta! O craque brasileiro retornou aos gramados, depois de 369 dias, e entrou na vitória do Al-Hilal diante do Al-Ain por 5 a 4, pela terceira rodada da Champions asiática. No estádio Hazza bin Zayed, em Abu Dhabi, Salem Al-Dawsari, capitão da equipe de Jorge Jesus, marcou três gols. A vitória ainda contou com tento de Renan Lodi e Milinkovic-Savic. Pelo time da casa, o hat-trick foi de Soufiane Rahimi.

Como foi o jogo

O início da partida foi de bastante disputa entre as equipes, com entradas fortes. O cenário, assim, indicou um confronto estudado. Em resumo, o Al-Hilal saiu na frente aos 26′, com o brasileiro Renan Lodi, que chutou cruzado. O time da casa empatou aos 38′, em jogada que começou com escanteio. Erik, outro brasileiro, cruzou para Rahimi, que mandou para o fundo da rede. Já nos acréscimos, a equipe de Jorge Jesus voltou a ficar na frente do marcador, com Milinkovic-Savic. Aliás, ainda deu tempo para o capitão Salem Al-Dawsari fazer o terceiro, driblando o goleiro antes de estufar a rede.

Pressionando o Al-Hilal, o Al-Ain chegou ao seu segundo gol aos 18 minutos do segundo tempo, com Sanabria. Mas o time visitante não marcou bobeira e voltou a balançar a rede no lance seguinte, mais uma vez com Salem Al-Dawsari. A chuva de gols não parou! Aos 22′, Soufiane Rahimi acertou um belo chute no canto direito de Al-Rubaie. O capitão do Al-Hilal chegou ao hat-trick, em um balaço de fora da área.

Neymar em campo

O craque brasileiro entrou na partida aos 33′, no lugar de Nasser Aldawsari. Com poucos minutos em campo, o camisa 10 viu a sua equipe ficar com um a menos quando Al-Bulaihi foi expulso por toque de mão na bola. Apesar da inferioridade numérica, Neymar quase balançou a rede aos 43 minutos, quando chutou cruzado. A bola passou rente à trave.