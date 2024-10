Cebolinha, do Flamengo, e ex-esposa discutem divisão de bens com casa milionária e carro de luxo; confira os bastidores

Atacante do Rubro-Negro e Isa Ranieri debatem divórcio após oito anos de casamento. Ex-casal já está separado há um mês Crédito: Jogada 10

Atacante do Flamengo, Everton Cebolinha anunciou o fim do casamento com Isa Ranieri há pouco mais de duas semanas. Apesar disso, segundo as informações, é de que eles não convivem há pouco mais de um mês. O relacionamento chegou ao fim após oito anos. Assim, o ex-casal passará a discutir a separação de bens. Entre eles, uma mansão que eles compraram neste ano e é avaliada em R$ 20 milhões. Aliás, o imóvel está registrado no nome de Isa. O jogador também deixou uma casa em Fortaleza, terra natal do atleta, na posse da antiga esposa. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ainda de acordo com informação do jornal “Extra”, em contato com um amigo de Cebolinha, no atual cenário, o dinheiro não é uma preocupação para o jogador. A pessoa próxima ainda detalhou que, ao todo, a ex-esposa ficou com dois imóveis, um carro de luxo, uma espécie de salário mensal, pensão dos filhos e a remuneração dos funcionários. Inclusive, ele frisou acreditar que o casal vai reatar o relacionamento e não chegará a concluir a separação. Cebolinha e Isa tiveram três filhos durante o relacionamento. A oficialização da união ocorreu em 2018. A propósito, a esposa assinou um documento em que recusava adquirir os bens do atacante. Assim, uma amiga tentou alertá-la que caso houvesse o divórcio, terminaria o casamento sem nada.