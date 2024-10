CBF define arbitragem para a 31° rodada do Brasileirão

Partidas vão acontecer no sábado e na segunda-feira; Botafogo pode perder a liderança para o Palmeiras

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a escala de arbitragem para as 10 partidas da 31° rodada do Brasileirão. Na reta final da competição, algumas podem definir alterações importantes na tabela de classificação.

Primeiro, o Botafogo pode acabar perdendo a liderança do campeonato para o Palmeiras. O Verdão chegou aos 60 pontos e encostou de novo no clube carioca, que tem 61, ou seja, agora a diferença é de apenas um ponto. No entanto, o Alvinegro tem um confronto fora de casa na rodada, contra o Bragantino.

Por outro lado, o Palmeiras vai receber o Fortaleza, mas o Leão também briga pelas primeiras posições. É o atual terceiro colocado e, a depender, do resultado do Botafogo, pode ficar há dois pontos do clube carioca.