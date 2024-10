Carrillo cita ‘cansaço’ como fator para queda do Corinthians na Copa do Brasil

Ramón Díaz surpreendeu a muitos torcedores ao escalar o Corinthians contra o Flamengo, neste domingo (20/10) sem Carrillo. O peruano foi um dos destaques da equipe contra o Athletico Paranaense, mas começou no banco de reservas no duelo decisivo da Copa do Brasil. Após a partida, na zona mista, o jogador citou o ”cansaço” para ter começado como suplente e disse entender a decisão do treinador.

“Não sei se foi (o cansaço) a ausência, mas a decisão foi conversada entre eu e o treinador. Temos alguns medos de ocorrer alguma lesão e sabemos que todos os jogadores que estão aqui, estão aptos a jogar. Por isso, muito tranquilo com a decisão (do técnico deixá-lo de fora). Estamos aqui para somar, para apoiar. Quando estiver dentro, vou apoiar em jogar, e quando estiver fora, vou apoiar meus companheiros que estão jogando”, completou.

Carrillo não consegue ajudar o Corinthians

Carrillo entrou no intervalo, no lugar do volante José Martínez. Contudo, mesmo com o peruano em campo, o Corinthians não conseguiu furar a defesa do Flamengo. Com um 0x0 no placar, o Timão acabou eliminado da Copa do Brasil.

