Bernabei cai nas graças da torcida do Inter por rendimento e provocação ao Grêmio

Lateral-esquerdo foi o autor da assistência para o gol de Borré, que garantiu o resultado positivo do Colorado sobre o arquirrival Crédito: Jogada 10

O Inter deu continuidade ao seu bom momento na temporada e atingiu a marca de dez jogos de invencibilidade, com uma vitória sobre o Grêmio, no último sábado (19). O terceiro resultado sobre o arquirrival na temporada. Um dos destaques deste último confronto e da campanha de recuperação na Série A é o lateral-esquerdo Bernabei. Isso porque foi o autor da assistência para Borré marcar o gol do triunfo sobre o Imortal. Assim, a boa atuação foi coroada exatamente com a proeza. O desempenho de Bernabei foi um dos principais motivos de debate entre os torcedores nas redes sociais e o jogador caiu nas graças da torcida. Outro cenário que repercutiu positivamente entre os colorados foi um momento do vídeo dos bastidores da vitória. Afinal, o lateral aparece provocando o arquirrival em espanhol no vestiário. Com isso, deixa a impressão de uma rápida identificação com o Internacional.

“Gremio te voy a matar! (Grêmio, eu vou te matar, na tradução para o português), cantou o argentino. Inter promete esforço para manter argentino Além disso, ele instiga o seu compatriota D’Alessandro, ídolo do clube e atualmente diretor técnico a fazer o mesmo. Como Bernabei está se destacando, a partir do momento que passou a ganhar oportunidades, o clube gaúcho terá que se esforçar para mantê-lo, dessa vez em uma negociação em definitivo.

Isso porque o lateral-esquerdo está por empréstimo no Inter até o final da temporada junto ao Celtic, da Escócia. O Colorado terá que se esforçar em tal tentativa. Até porque em uma entrevista recente à “Rádio Grenal”, o presidente Alessandro Barcellos deu a entender que o valor de compra seria maior do que os quatro milhões de euros (pouco mais de R$ 24 milhões na cotação atual) antes divulgado. Já em declaração à “Rádio Gaúcha”, o mandatário o possível planejamento para manter o atleta “A gente precisa ainda trabalhar com o clube que é dono dos direitos dele, ou para prorrogar o empréstimo, ou seja, como for. Já houve uma conversa com o agente do jogador, com o próprio jogador, que manifestou o interesse em permanecer e isso é muito importante no processo. A gente espera ter um desfecho, mas isso só vai acontecer, muito provavelmente, mais para o final do ano”, acrescentou o presidente.