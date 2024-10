Atual e ex de Neymar trocam mensagens nas redes sociais. Saiba detalhes

Carol Dantas, ex de Neymar, faz aniversário nesta segunda-feira e recebeu mensagens carinhosas de atual noiva do jogador brasileiro

Neymar vive um grande momento, pois retornou de uma lesão após 369 dias fora dos gramados. Ele entrou em campo pelo Al-Hilal contra o Al Ain, dos Emirados Árabes, na terceira rodada do Grupo B (Oeste) da Champions Asiática. Se dentro de campo a vida voltou quase à normalidade, fora dele, ele observa a harmonia entre a atual e a ex.

A noiva do jogador, Bruna Biancardi, usou as redes sociais para homenagear Carol Dantas, ex de Neymar e mãe de Davi Lucca, o filho mais velho do jogador. Carol comemorou seu aniversário nesta segunda-feira, e Biancardi enviou votos de felicidade.

“Hoje é o dia dela! Carol Dantas, que Deus te abençoe nesse próximo ciclo e te conserve do jeitinho que você é: leve, feliz, dedicada em tudo, parceira e especial. Obrigada por tudo e conte sempre com a gente!”, escreveu Bruna em seu Instagram.