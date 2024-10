Atlético x River Plate: onde assistir, escalações e arbitragem

A semifinal da Libertadores 2024 terá seu início nesta terça-feira (22), com um duelo que promete fortes emoções. Assim, na Arena MRV, o Atlético-MG recebe o River Plate, no jogo de ida, às 21h30 (de Brasília), enquanto a volta acontece no dia 29, no mesmo horário, na Argentina. Quem avançar deste lado da chave enfrenta Botafogo ou Peñarol na decisão da maior competição do continente.

Após garantir a vaga na final da Copa Brasil, quando enfrentará o Flamengo, o Galo agora volta suas atenções para mais um mata-mata na temporada. Nesse sentido, a equipe argentina subiu de produção com o retorno do técnico Marcelo Gallardo e chega forte para a reta final do torneio.