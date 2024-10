Atlético pode ter formação igual em decisão contra o River Plate

Caso repita formação que classificou a equipe na Copa do Brasil, Gabriel Milito não poderá contar com Deyverson no ataque do Atlético Crédito: Jogada 10

O técnico do Atlético, Gabriel Milito, tem a possibilidade de repetir o time que empatou com o Vasco no sábado (19), pela Copa do Brasil. O Galo volta a campo contra o River Plate nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), em confronto válido pelas semifinais da Copa Libertadores. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No entanto, se optar por repetir a formação que teve sucesso contra o Vasco, o Galo não contará com um jogador que se destacou nas últimas partidas. Deyverson não entrou em campo no sábado porque já havia jogado a Copa do Brasil pelo Cuiabá.