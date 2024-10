Arsenal x Shakhtar Donetsk: onde assistir, escalações e arbitragem

Arsenal e Shakhtar Donetsk se enfrentam na terça-feira (22), no Emirates Stadium, em Londres (Inglaterra), às 16h (de Brasília) pela terceira rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. Os ingleses ocupam a 13ª colocação, com quatro pontos (uma vitória e um empate). Do outro lado, os ucranianos ocupam a 27ª posição, com apenas um ponto, e buscam a primeira vitória na competição.

Onde assistir

A partida entre Arsenal e Shakhtar Donetsk, aliás, terá a transmissão exclusiva da Max (streaming)

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Arsenal

O clube londrino chega para este compromisso combalido por lesões. Bukayo Saka e Martin Odegaard são as baixas mais pesadas do elenco de Arteta, mas não são as únicas: Timber, Tierney e Tomiyasu, afinal, também estão entregues aos cuidados do departamento médico do Arsenal. Desgastado, Partey pode ser preservado neste duelo, dando lugar ao recém-chegado Merino.