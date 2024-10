Após eliminação, o que resta no ano do Vasco? Saiba

Com a eliminação na Copa do Brasil, o Vasco passa agora a lamber as feridas e focar na reta final do Brasileirão. Afinal, a equipe vem na décima colocação e tem futuro completamente em aberto no torneio, o que afeta também o ano de 2025.

Apesar de estar em décimo, o Vasco está mais perto do 17º colocado (Corinthians) do que do oitavo (Cruzeiro). São apenas cinco pontos de distância para a zona de rebaixamento e sete para o G8. Existem apenas seis vagas para a Libertadores-2025, mas podem-se abrir mais duas dependendo dos campeões da Copa do Brasil e da própria Liberta da atual temporada.

