Após crescente no Brasileirão, Raphael Veiga fala sobre “segredo” do Palmeiras

Ídolo do Palmeiras, Raphael Veiga está em busca de mais um título com a camisa do clube. Há apenas oito rodadas do fim do Brasileirão, o Verdão segue firme na luta pela taça, ocupando a vice-liderança da tabela, com apenas um ponto a menos que o líder Botafogo. O meia falou sobre a expectativa para a reta final do campeonato.

“Ainda tem oito jogos, dá para ver que Brasileirão é uma loucura. E está ficando parecido com o do ano passado. Para mim é um motivo de alegria estar vivendo tudo isso, pela identificação que sempre tive com o Palmeiras”, disse o camisa 23 ao programa Boleiragem, do Sportv.

No último domingo (22), o time de Abel Ferreira venceu o Juventude por 5 a 3, fora de casa, com uma grande atuação do meia. Na ocasião, Veiga marcou um hat-trick e, assim, chegou à marca de 99 gols com a camisa alviverde, empatando com Edmundo. O craque foi questionado sobre o centésimo gol.