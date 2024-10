Veja a animação de rubro-negros e corintianos na Neo Química

Torcida chega com muita confiança neste jogo de define o segundo classificado para a final da Copa do Brasil

Corinthians e Flamengo decidem neste domingo (20), às 16h, na Neo Química Arena, quem será o outro finalista da Copa do Brasil. O Rubro Negro tem a vantagem construída no Maracanã após vencer por 1 a 0. Mas os ânimos do alvinegro estão lá em cima após a goleada encima do Athletico pelo Brasileiro.

Fã do Corinthians, animado

Nos arredores da Neo Química Arena, aliás, o clima é de muito otimismo. Para Mateus Leite, de 34 anos, o fator casa deve ser decidido para o Corinthians.

“Hoje é jogar fechado, não dar espaço no meio pros caras. Aproveitar o fator casa pra dar uma pressão na saida de bola. Marcar o primeiro gol é fundamental. Se formos pro intervalo vencendo, temos chances de se classificar”, disse o bancário.