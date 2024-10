Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira elogia Veiga e fala sobre corrida pelo título

Verdão toma vantagem do tropeço do Botafogo na 30ª rodada e volta a reduzir a distância para apenas um ponto; veja o que o português disse

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, analisou a partida de Raphael Veiga contra o Juventude, neste domingo (20), após a vitória por 5 a 3 do Verdão. Na coletiva após o duelo do Alfredo Jaconi, o comandante elogiou o jogador, autor de um hat-trick – o primeiro do Brasileirão, revelando, então, o que mais o chamou a atenção sobre o craque palmeirense.

“Eu acho que ele cada vez mais entende que tem que correr para cima da bola quando está no corredor dele. E quando a bola está no lado contrário, (ele) tem que chegar à área. (Hoje) Fez gols de chegadas. Mas os jogadores acham que, para ser protagonistas, tem sempre que tocar na bola e não é assim. Dividimos o campo em partes. Para ele, é bom entender e perceber que há várias formas de fazer gol. Ele sabe, foi bom contratarmos o Maurício. Ajuda que os jogadores estejam atentos e preparados. É um jogador determinante da equipe, super influente. Tem um trabalho de liderança absolutamente extraordinário e contar com ele a este nível é importante”, disse sobre o camisa 23.

