Talles Magno sobre eliminação do Corinthians: “Dói muito”

Timão ficou no empate sem gols diante do Flamengo e se despediu da Copa do Brasil dentro da Neo Química Arena

Neste domingo (20), o Corinthians empatou sem gols com o Flamengo na Neo Química Arena e está eliminado da Copa do Brasil. Com a necessidade de vencer o adversário, o Timão encontrou muita dificuldade para criar e se despediu do torneio perante o seu torcedor.

Uma das apostas do técnico Ramón Díaz para furar a defesa do Flamengo foi o atacante Talles Magno. O jogador formou dupla com Yuri Alberto, mas não teve muita inspiração. Sem brilhar, deixou o gramado substituído ao longo da etapa final.

Logo depois do jogo, Talles Magno conversou com a TV Globo e falou sobre a sua frustração com a queda do Corinthians na Copa do Brasil.