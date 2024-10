Sport faz o dever de casa, bate o Botafogo-SP e cola no Santos pela Série B

Embalado, o Sport novamente deu sinais de que lutará até o fim não só pelo acesso, como também pelo título da Série B. Assim, na Ilha do Retiro, os comandados do técnico Pepa bateram o Botafogo-SP por 3 a 1. Barletta, Fabrício Domínguez e Julian Fernández marcaram para os donos da casa, enquanto Bernardo Schappo descontou, no frango do arqueiro Thiago Couto.

Com o resultado, os donos da casa somam 56 pontos, empatados com o Santos, que ocupa a liderança por ter a vantagem nos gols marcados até aqui. Os visitantes, por sua vez, estão com 36 pontos, um a mais que a Ponte Preta, primeira equipe da zona de rebaixamento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na próxima rodada, o Leão atuará novamente na Ilha do Retiro, que promete estar lotada. Assim, o adversário será o lanterna Guarani, dia 24 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília). A Pantera, por sua vez, joga na quarta-feira (23), às 20h (de Brasília), contra o Ituano, no Estádio Santa Cruz.