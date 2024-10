São Paulo terá ano com menos jogos desde a pandemia

Com apenas o Campeonato Brasileiro para disputar até o final do ano, o São Paulo terá a temporada com menos partidas desde 2020, ano que teve o calendário afetado pela pandemia do coronavírus. O Tricolor caiu nas quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil e agora mira o G-4 do torneio de pontos corridos para ”salvar” a temporada.

Até aqui, o São Paulo disputou 60 jogos no ano. Com mais oito rodadas para disputar no Campeonato Brasileiro, o São Paulo chegará a 68 em 2024. São 29 vitórias, 17 empates e 14 derrotas, com 57,7% de aproveitamento. Além disso, soma-se 30 rodadas de Brasileirão, uma de Supercopa, dez de Libertadores, seis de Copa do Brasil e 13 de Paulistão. O Tricolor foi até as quartas de final dos três torneios eliminatórios do ano.