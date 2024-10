Santos tem o retorno de 16 jogadores emprestados em 2025

Quatro atletas desta lista estão em final de contrato, mas restante deve ser usado para Peixe fortalecer seu fluxo de caixa Crédito: Jogada 10

O Santos ainda tem objetivos para alcançar em 2024, mas o presidente Marcelo Teixeira já precisa pensar em 2025. Isso porque o Peixe terá o retorno de 16 jogadores que estão emprestados. Assim, o clube deverá buscar soluções para estes atletas. Muito deles devem ser negociados para o clube reduzir custos, já que o Alvinegro Praiano vive uma situação financeira delicada. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No total, são 16 atletas que voltam, mas quatro deles estão em fim de contrato e não vão permanecer. Outros devem realmente ser negociados para fortalecer o cofre do clube. Além disso, alguns atletas ainda são discutidos se terão vida longa no Santos.

É o caso de Soteldo. O venezuelano é o principal nome da lista. O jogador fica no Grêmio até o fim da temporada, com a opção de compra fixada em cerca de 5 milhões de dólares (R$ 28,3 milhões na cotação atual). O Tricolor Gaúcho já chegou a manifestar interesse em manter o jogador. Além disso, as polêmicas do atleta no Peixe em anos anteriores, gera uma indefinição sobre sua continuidade na Vila Belmiro. Outro caso é o de Lucas Barbosa. O atacante faz uma boa temporada pelo Juventude. São 48 jogos, com 11 gols e quatro assistências. Ele é o artilheiro da equipe de Caxias do Sul. O jogador despertou interesse do futebol europeu e do Oriente Médio e o Santos deve usar o atleta para lucrar. A mesma situação de Lucas Braga, que está no Shimizu S-Pulse, da segunda divisão do Japão. Até o momento, são 33 jogos e oito gols, sendo um dos destaques da equipe, que é vice-líder da competição.