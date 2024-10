Saiba quanto o Botafogo pagou para alugar o Maracanã

Com shows no Nilton Santos, time alvinegro teve que usar o Maracanã para receber o Criciúma, na rodada 30 do Brasileirão

O Botafogo usou o Maracanã para receber o Criciúma, na última sexta-feira (18), pela rodada 30 desta edição do Campeonato Brasileiro. Para mandar o empate por 1 a 1 com os catarinenses no Mário Filho, o Glorioso teve que pagar R$ 350 mil de aluguel à concessionária que administra o estádio, cujos gestores são Flamengo e Fluminense. A informação é do site “ge”.

No Maracanã, apesar do tropeço diante do Tigre, o Botafogo estabeleceu o quarto maior público presente do estádio e do futebol brasileiro em 2024. Foram 64.727 torcedores: 57.878 pagantes. A renda registrada é de R$ 3.261.898,00.

O Glorioso não pôde utilizar o Estádio Nilton Santos por conta dos shows do cantor Bruno Mars. A data, originalmente, não afetaria o planejamento da equipe de mandar o jogo contra Criciúma no Colosso do Subúrbio. Porém, as enchentes no Rio Grande Sul, em maio, alteraram o calendário com a paralisação do Brasileirão.