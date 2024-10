Rossi volta a atuar pelo Vasco após 19 jogos; Paiva explica

Atacante estava praticamente fora dos planos, mas foi uma das alterações promovidas pelo treinador no jogo mais decisivo do ano

O atacante Rossi voltou a ganhar oportunidade no Vasco. Mesmo sem jogar há 19 partidas, ele foi uma das alterações durante o jogo do Cruz-Maltino contra o Atlético-MG, no último sábado (19), pela semifinal da Copa do Brasil.

Sua última partida fora em 7 de julho, contra o Inter, em vitória por 2 a 1 no Beira-Rio. Naquela ocasião, já com Rafael Paiva no comando, aliás, o camisa 31 foi titular e saiu aos 15′ da etapa final. Para o treinador, sua entrada se deu visando cruzamentos na área para Vegetti.

