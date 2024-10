Roberto Assaf: Acredite, o Flamengo conseguiu chegar a uma decisão

Por incrível que possa parecer, com tantos erros da direção, o Flamengo ainda tem chance de brigar por um título em 2024, o da Copa do Brasil

O Flamengo obteve classificação heróica para a decisão da Copa do Brasil ao empatar em 0 a 0 com o Corinthians. Ficou com 10 jogadores desde os 28 minutos de bola rolando, sem força ofensiva e contra a torcida adversária. Por incrível que possa parecer, com tantos erros da direção do clube, ainda tem chance de brigar por um título em 2024. É a terceira final seguida do Rubro-Negro na competição.

Flamengo no primeiro tempo

O Flamengo deixou a primeira etapa com a vantagem – 1 a 0 construído no Maracanã – mais dois cartões amarelos e um vermelho, para Bruno Henrique, que acertou a cabeça de Matheuzinho. E um atacante a menos, pois Gabriel saiu para Fabrício Bruno entrar. Teve também um gol, de Alex Sandro, anulado pelo VAR. O Corinthians, mesmo com 11 a 10, praticamente não criou chances. E também não conseguiu ser absoluto, o que irritava, a sua torcida, é claro.

No intervalo, substituições para atletas advertidos – Ayrton Lucas x Alex Sandro e Félix Torres x Gustavo Henrique – e Carrillo na vaga de José Martinez, o que sugeria o desejo do Corinthians em ampliar o poder ofensivo. Com o resultado na mão, o Flamengo assumiu a retranca, restando ao adversário marcar o gol que levaria – no mínimo – aos pênaltis. Aos sete minutos, La Cruz, cujo nome justifica a sua condição de jogo – caiu em campo, cedendo o lugar para Alcaraz. Porém, mesmo sem pressão extraordinária, o time paulista passou a criar oportunidades, obrigando Rossi a praticar boas defesas.