Ramón Díaz analisa erros do Corinthians em eliminação na Copa do Brasil

Treinador concedeu entrevista coletiva após a queda na Copa do Brasil e falou sobre as falhas ofensivas da equipe

Fim do sonho do Corinthians. Neste domingo (20), o Timão de Ramón Díaz, ficou no empate sem gols com o Flamengo na Neo Química Arena e se despediu da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Fla venceu por 1 a 0 e, diante da inoperância do Alvinegro, conseguiu segurar a sua classificação para encarar o Atlético-MG, na decisão.

Na coletiva de imprensa, o treinador do Corinthians analisou o desempenho do time e reclamou sobre a pressa em definir as jogadas, principalmente dos jogadores de ataque, que preferiam levantar a bola na área.

“Hoje não estávamos no dia que precisávamos estar. Fizemos muitos cruzamentos e eles estavam com três zagueiros. Precisamos ter um pouco mais de calma”, declarou Ramón Díaz, antes de completar: