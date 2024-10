Palmeiras tem bom retrospecto jogando no Alfredo Jaconi

Verdão encara o Juventude neste domingo podendo diminuir a liderança do líder Botafogo no Campeonato Brasileiro

Isso porque o Palmeiras não perde para o Juventude, atuando no Alfredo Jaconi, há 18 anos. A última vez que os gaúchos venceram os paulistas em seus domínios foi pelo Brasileiro de 2006. Na ocasião, vitória por 3 a 2, com gols de Marcel, Bruno e Christian. Juninho Paulista e Dininho descontaram para o Verdão.

O Palmeiras encara o Juventude neste domingo (20/10), às 20h, no Alfredo Jaconi, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão necessita dos três pontos para diminuir a diferença para o líder Botafogo e para isso, conta com um bom retrospecto atuando em Caxias do Sul.

Desde então, as equipes se enfrentaram em mais três oportunidades, muito por conta da ausência do Juventude na Série A. Neste período, foram um empate e duas vitórias palmeirenses. Aliás, os triunfos aconteceram recentemente. As equipes se enfrentaram pelo Brasileiro de 2021 e 2022 e o Verdão venceu as duas vezes por 3 a 0.

Ao todo, as equipes já se enfrentaram no Alfredo Jaconi em 12 oportunidades. O Palmeiras soma seis vitórias, com quatro empates e dois triunfos do Juventude.

Neste domingo, o Palmeiras terá contra o Juventude uma ótima oportunidade para tirar vantagem do tropeço em casa do Botafogo. Afinal, o Fogão empatou em 1 a 1 com o Criciúma nesta sexta-feira. Assim, os cariocas agora somam 61 pontos em 30 jogos contra 57 dos palmeirense em 29 partidas. Uma vitória do Verdão em Caxias do Sul faz o time de Abel Ferreira encostar nos alvinegros e deixar em apenas um ponto a diferença entre os concorrentes.