Palmeiras bate o Juventude com hat-trick de Raphael Veiga, o primeiro do Brasileirão

Saiu o primeiro hat-trick do Brasileirão! Com direito a show de Raphael Veiga, que anotou três gols, o Verdão fez incríveis 5 a 3 em cima do Juventude, neste domingo (20), no Alfredo Jaconi. Foi, assim, a partida com o maior número de gols do certame, além de servir para o time de Abel Ferreira se aproximar do líder Botafogo, reduzindo a distância para um ponto.

Com os cinco marcados, o Palmeiras ainda assumiu o posto de melhor ataque do torneio, aliás, desbancando o Glorioso (51 a 48). Além de Veiga, Richard Ríos e Estevão foram destaques na vitória, que contou com um guerreiro Juventude, que não desistiu até o fim.

Primeiro tempo

As equipes faziam um jogo bastante equilibrado no ótimo gramado do Alfredo Jaconi. O Juventude, aliás, até foi quem mais chutou na etapa inicial (7 x 5). Mas quem saiu na frente foi mesmo o Verdão. Estevão recebeu enfiada perfeita de Felipe Anderson e driblou o goleiro Mateus Claus para abrir o placar em Caxias do Sul, aos 21′.