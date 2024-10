Neymar de volta aos gramados. Veja onde assistir

Neymar vinha treinando desde o fim de setembro para recuperar a forma física. Na semana passada, participou dos coletivos sem nada sentir. Com isso, Jorge Jesus, que já indicava que queria usá-lo na partida desta segunda-feira, o relacionou. Mas provavelmente o astro começará no banco, entrando durante o jogo para ganhar ritmo.

Neymar está relacionado pelo treinador Jorge Jesus para o jogo desta segunda-feira (21/10) do Al Hilal contra o Al Ain, pela Champions da Ásia. Assim, o maior astro brasileiro marcará o seu retorno aos gramados após um ano de intatividade. O jogos será no Estádio Hazza bin Zayed, el Al Ain, a partir das 13h30 (de Brasília).

No sábado, Neymar em vídeo, se emocionou ao falar sobre a sua volta, chegando a chorar.

“Todas as vezes que eu me machuco, eu volto. Mas eu não volto meia-boca”, disse Ney.

Neymar se machucou em 17 de outubro de 2023 durante o jogo do Brasil com o Uruguai, pelas Elimiatórias. eve uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A de maior gravidade na carreira. Assim, craque passou por delicada cirurgia em novembro e o tempo de recuperação era de, no mínimo, um ano a partir da operação. Ney chega um pouco antes deste prazo.