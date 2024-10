Napoli vence fora de casa e segue líder do Italiano

Mesmo não fazendo grande jogo e sendo envolvido pelo Empoli no primeiro tempo, napolitanos se garantem com um gol de seu astro

Na manhã deste domingo (20/10), o Napoli garantiu vitória importante ao vencer o Empoli por 1 a 0 pela oitava rodada do Campeonato Italiano. Assim, com essa conquista, o Napoli segue na liderança isolada da competição. Afinal, alcança 19 pontos e abre vantagem sobre a Juventus (16 pontos) e a Inter de Milão (14 pontos). Mas os Interistas ainda jogam neste domingo.

O triunfo do Napoli não foi fácil. O Empoli, jogando em casa no Estádio Carlo Castellani, foi superior no primeiro tempo e terminou a partida com mais finalizações (12 a 8) e a mesma posse de bola (50%) que os napolitanos. O time visitante só conseguiu equilibrar a partida na etapa final, quando marcou seu gol em um pênalti, que gerou muita contestação por parte dos donos da casa.

Empoli melhor no 1º tempo

No primeiro tempo, o Empoli criou diversas oportunidades e teve mais posse de bola, demonstrando um jogo ofensivo surpreendente diante de um Napoli que se defendia bem. Além disso, o goleiro Caprile fou a principal figura do time. Kvaratskhelia e Lukaku, ambos bastante marcados, não conseguiram se destacar.