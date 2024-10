Messi faz hat-trick em 11 minutos e Inter Miami goleia na MLS

Astro argentino entrou no segundo tempo e comandou virada do time da Flórida diante do New England Revolution ao lado de Luis Suárez

Lionel Messi fez de novo. Neste sábado (19/10), o astro argentino comandou a virada do Inter Miami contra o New England Revolution com três gols. O time da Flórida venceu por 6 a 2, no Lockhart Stadium, pela última rodada da temporada regular da MLS.

Contudo, a partida começou complicada para o Inter Miami. Com Messi no banco, poupado após brilhar com a Argentina na Data-Fifa, o time da Flórida encontrou muitas dificuldades e viu o New England Revolution abrir 2 a 0, fora de casa. Entretanto, brilhou o outro astro da equipe: Luis Suárez. O uruguaio marcou dois gols, ainda no primeiro tempo e a partida foi para o intervalo empatada em 2 a 2.