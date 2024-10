Manchester City vence o lanterna com gol nos acréscimos

Na casa do Wolverhampton, o Manchester City não encontrou facilidade diante de um dos times da zona de rebaixamento neste domingo (20/10). Afinal, mesmo com muitas finalizações e uma posse de bola massacrante, saiu atrás com o gol de Larsson e suou para empatar ainda no primeiro tempo com Gvardiol. E o placar parecia que ficaria mesmo no 1 a 1 neste duelo no Molineux Stadium, em Wolverhampton. Mas, aos 50 da etapa final, Stones fez o gol da vitória dos Citizens. Um 2 a 1 arrancado na marra. Mas totalmente justo.

Os Citizens chegam aos 20 pontos e se mantêm como o único invicto na competição. Aliás juntando a temporada passada, são 31 jogos sem perder. É provisoriamente o líder, mas pode ser ultrapassado pelo Liverpool, que tem 18 pontos e assumirá a ponta isolada caso vença o seu clássico contra o Chelsea, ainda neste domingo. O Wolves faz péssima campanha. Afinal, tem apenas um ponto. Assim, divide o último lugar com o Southampton.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Legião brasileira e portuguesa

No City, o goleiro Ederson e o atacante Vitinho, ambos da Seleção Brasileira, foram titulares e tiveram atuações regulares. O brasileiro naturalizado português Matheus Nunes entrou no fim e foi muito vaiado; ele é ex-jogador do Wolves. No time da casa, João Gomes, André e Matheus Cunha foram titulares e se saíram muito bem. Todos foram substituídos durante a partida e receberam muitos aplausos dos torcedores.