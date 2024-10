Liverpool vence Chelsea em grande jogo pela Premier League

Com a vitória por 2 a 1, em casa, no Estádio Anfield, time mantém a liderança isolada por mais uma rodada

Liverpool e Chelsea protagonizaram um belo jogo neste domingo (20/10) pela oitava rodada da Premier League. O duelo ocorreu em Anfield, casa dos Reds, que venceram os londrinos por 2 a 1. O Liverpool saiu na frente com um gol de Salah no primeiro tempo. No entanto, na etapa final, o Chelsea se mostrou mais ativo e conseguiu empatar com Jackson. Contudo, Curtis Jones fez o gol da vitória do Liverpool, assegurando os três pontos.

Esse resultado manteve o Liverpool como líder isolado do Campeonato Inglês, agora com 21 pontos. Em segundo lugar está o Manchester City, que venceu o Wolverhampton com um gol nos acréscimos neste domingo, enquanto o Arsenal ocupa a terceira posição, com 17 pontos. Por outro lado, o Chelsea, com 14 pontos, está em sexto lugar na tabela.

Homenagem a Peter Cormack

Antes do jogo, houve uma emocionante homenagem a Peter Cormack, o escocês ex-Nottingham Forest, que foi um ícone do Liverpool nos anos 70. Infelizmente, ele faleceu aos 78 anos devido a complicações cardíacas.