Guarani bate a Ponte Preta e quebra tabu de 15 anos no Moisés Lucarelli

Bugre conseguiu vencer o maior rival e permanece vivo na briga para escapar do rebaixamento na Série B

Neste domingo (20), o Guarani bateu a Ponte Preta por 1 a 0, no Moisés Lucarelli, em jogo válido pela 32ª rodada da Série B. O único gol saiu com Matheus Bueno. O placar deu ao Bugre os 31 pontos na classificação, mas permanece na lanterna. Enquanto isso, a Macaca está na 17ª colocação, com 35 pontos.

Guarani quebra tabu

O triunfo na casa da Ponte Preta fez o Guarani quebrar um tabu de 15 anos sem vencer no Moisés Lucarelli.

Calendário

Na próxima rodada, a Ponte Preta recebe o Brusque, no Moisés Lucarelli. Já o Guarani visita o Sport, na Ilha do Retiro.