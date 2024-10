Filipe Luís explica substituição e exalta elenco do Flamengo: ‘Sou um privilegiado’

O Flamengo superou as adversidades diante do Corinthians, empatou por 0 a 0 e garantiu a vaga em mais uma final de Copa do Brasil, a décima de sua história. Bruno Henrique foi expulso ainda no primeiro tempo e complicou a estratégia do técnico Filipe Luís, que teve que segurar o resultado para avançar. Na coletiva, o comandante explicou a substituição após o cartão vermelho, quando tirou Gabigol e colocou Fabrício Bruno em campo.

“Falaria o mesmo se tivéssemos perdido. Penso em todas as possibilidades dentro do jogo. Anoto, me planejo. Nós sempre planejamos, mas nem sempre sai do mesmo jeito que esperávamos. Uma expulsão sempre é prevista. É um possível cenário do jogo”, analisou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Vivi muitas experiências, já joguei e treinei vários sistemas com um a mais ou um a menos. Nós decidimos muito rápido, já estava previsto que faríamos isso caso isso acontecesse. O time tem que ter uma resposta imediata do treinador para saber o que fazer nesses momentos”, acrescentou.