Fiel x Nação: qual torcida tem maior engajamento nas redes sociais?

Veja, também, quem, entre os jogadores, lidera as interações com o público. Flamengo e Corinthians se enfrentam neste domingo, pela Copa BR

Corinthians e Flamengo duelam por uma vaga na final da Copa do Brasil 2024 neste domingo (20), às 16h, na Neo Química Arena. Os rubro-negros venceram o primeiro jogo por 1 a 0, e qualquer vitória do Timão pela mesma diferença leva a decisão para as penalidades. A semifinal opõe os dois clubes de maior torcida no país: o Mengo possui 46,9 milhões de seguidores. O Alvinegro, 30,4 milhões, de acordo com pesquisa recente do Instituto AtlasIntel. Mas e quanto à participação nas redes sociais? O levantamento do “Torcedores.com” mostra qual torcida engaja mais por meio de curtidas, comentários e compartilhamentos, seja em postagens dos clubes ou dos jogadores do elenco.

Metodologia

A pesquisa coletou dados dos perfis oficiais no Instagram e TikTok de Corinthians e Flamengo, além dos perfis dos jogadores dos elencos dos dois times. A ferramenta Social Blade contabilizou os últimos 16 posts de cada conta no Instagram, somando todas as curtidas e comentários. O mesmo foi feito com o TikTok (incluindo o número de compartilhamentos), desta vez com a IA Insightiq. Em relação ao YouTube, o Click Analytic foi usado. A partir dos dados extraídos, foi calculada uma taxa de engajamento. Levando em conta o número somado de interações, o mecanismo divide o número de seguidores e, em seguida, multiplica por 100. Assim, obtém, enfim, o índice de engajamento.