Saudades do ex, torcida do Fogão? Atacante brilha em time que está invicto na liga nacional Crédito: Jogada 10

O atacante brasileiro Victor Sá, ex-Botafogo, foi decisivo mais uma vez pelo Krasnodar, contribuindo com um gol na vitória por 3 a 0 sobre o Spartak Moscou, no último sábado (19), em partida válida pela Premier League Russa. Este foi o terceiro gol do ex-jogador do Mais Tradicional na competição, consolidando sua excelente fase no clube europeu. "Estou muito feliz por voltar a marcar em um jogo tão importante, fora de casa, contra um adversário de peso. Fizemos uma grande partida e conquistamos um resultado muito importante para a nossa sequência", destacou o atacante, destaque da equipe. Além dos três gols, Victor Sá também soma duas assistências na Premier League Russa, mostrando sua contribuição decisiva para a equipe.