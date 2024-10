Cruzeiro tem jejum incômodo para encerrar na quarta-feira

Semifinalista desta edição da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro terá que superar um jejum incômodo para chegar com mais força à batalha decisiva. A Raposa não sabe o que é vencer no Mineirão há 50 dias. No Gigante da Pampulha, o time celeste recebe o Lanús (ARG), na próxima quarta-feira (23), pelo encontro de ida da competição internacional. Pensando nos hermanos, a equipe retomou as atividades neste domingo.

O último triunfo do Cruzeiro no estádio foi no dia 1º de setembro. Na ocasião, a Raposa bateu o Atlético-GO por 3 a 1. Kaio Jorge, Matheus Henrique e William marcaram para o time mineiro. Desde então, são 50 dias sem vencer, com dois treinadores no período: Fernando Seabra e Fernando Diniz. Este último, por sinal, também não sabe o que vencer pela Raposa.

Depois da vitória sobre o Dragão, são quatro jogos de jejum. Três empates e uma derrota. O Cruzeiro perdeu para o São Paulo por 1 a 0, pelo Brasileirão, no dia 5/9. Em seguida, em 16/9, pelas quartas de final da Sul-Americana, ficou no 1 a 1 com o Libertad (PAR), suficiente para eliminar o adversário guarani. O placar se repetiria em mais dois compromissos pelo Nacional. Assim, Vasco (em 29/9) e Bahia (em 18/10) aumentaram a seca dos estrelados.