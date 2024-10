Confira a escalação do Flamengo contra o Corinthians

Neste jogo em que o Fla avança à final da Copa do Brasil com um empate, Filipe Luís promove volta da tropa de choque no meio de campo

O Flamengo está com sua escalação oficial para o jogo deste domingo (20/10), na Neo Química Arena, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. Como venceu no Rio por 1 a 0, o time joga pelo empate para avançar à final. Caso perca por um gol, a decisão será por pênaltis. Se perder por dois ou mais gols, o Timão é quem vai para a decisão contra o Atlético Mineiro.

A escalação do treinador Felipe Luis não tem grandes surpresas. Como Bruno Henrique se recuperou, ele fará dupla com Gabigol. Ele também terá a volta de três dos seus principais jogadores de meio de campo: Pulgar, Arrascaeta e De la Cruz. Na defesa, Léo Ortiz é o titular, com Fabrício Bruno no banco. Veja abaixo a escalação:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Escalação do Flamengo

O Fla está escalado pelo técnico Filipe Luís: Rossi; Wesley, Leo Ortiz, Leo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.