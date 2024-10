Com classificação do time de Messi, Mundial tem 31 definidos (resta 1)

O Super Mundial de Clubes da Fifa, que ocorrerá entre 15 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos, será disputado por 32 equipes e terá o seu sorteio dos grupos em dezembro. Mas já conta com 31 dos 32 concorrentes definidos. O penúltimo classificado foi o Inter Miami, o time de Messi e Suárez.

Inter Miami no Mundial

O Inter Miami foi confirmado neste sábado, 20/10, após o fim da temporada regular da MLS, a liga americana, ao vencer o New England Revolutions por 6 a 2, com três gols de Messi, o time da Flórida fechou em porimeiro lugar geral, com 74 pontos, contra 66 do Columbus Crew. Assim, ficou com o simbólico título da Supporter’s Shield, que garantiu a sua vaga (agora vai começar o mata-mata para ser conhecido o campeão da temporada).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na briga pela última vaga

Assim, o Inter Miami é o segundo representante do país anfitrião, juntamente com o Seattle Sounders. Com isso, resta apenas uma vaga, que ficará com o campeão da Libertadores-2024. Esta competição está na sua fase semifinal e conta com Peñarol, River Plate, Botafogo e Atlético Mineiro ainda na disputa. Mas vale ressaltar que o River Plate está garantido no Mundial. Assim, caso o time argentino seja o campeão, a vaga deverá ir para o Olímpia, melhor ranqueado entre os não classificados da Conmebol. Enfim, veja os 31 já garantidos: