Chapecoense x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo dos Verdões na Arena Condá vale pela 33ª rodada; Chape quer aproveitar mando de campo para se afastar do Z4 Crédito: Jogada 10

A 33ª rodada da Série B começa nesta segunda-feira (21) e, no jogo único da noite, direito a duelo de Verdões. Afinal, a Chapecoense recebe o Goiás, na Arena Condá, a partir das 22h (de Brasília), pela abertura da #33. Enquanto o Verdão do Oeste (13º) visa sua permanência na Série B, o Esmeraldino (12º), que vem cinco pontos à frente, ainda tenta seus últimos suspiros pelo retorno à Série A. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Onde assistir O jogo terá transmissão do SporTV pela TV fechada e do Premiere no sistema Pay-Per-View.

LEIA MAIS: Com um a menos, Flamengo segura o Corinthians e está na final da Copa do Brasil Como chega a Chapecoense A Chape vem de vitória na própria Arena Condá contra ninguém menos que o Santos (3 a 2) e chega com moral alta. Afinal, o Índio Condá deixou a zona do rebaixamento da Série B e ganhou um respiro com o resultado positivo. Sem desfalques por suspensão, o técnico Gilmar Dal Pozzo ainda ganha o retorno do volante Foguinho, que estava suspenso contra o Peixe. Já o lateral-esquerdo Mancha, porém, segue na reta final de recuperação de lesão. Se a equipe catarinense vencer, pode abrir quatro pontos de distância para o Z4 e, assim, respirar melhor na tabela.

Como chega o Goiás O Goiás também não tem desfalques por suspensão. Thiago Galhardo, Régis e Douglas Teixeira, porém, seguem no Departamento Médico do clube. A equipe vem de empate polêmico (2 a 2) contra o América, em Belo Horizonte, em jogo com muita reclamação por parte esmeraldina. O time do técnico Vagner Mancini surge na 12ª posição, uma à frente da Chape, mas com cinco pontos a mais. Assim, o time está virtualmente livre da chance de rebaixamento. Por outro lado, as chances de acesso são baixas. Apesar de ter um jogo a menos, são 11 pontos de distância para o Mirassol, equipe que abre o G4. CHAPECOENSE x GOIÁS 33ª Rodada do Brasileirão – Série B

Local: Estádio Arena Condá, em Chapecó (SC)

Data e horário: segunda-feira, 21/10/2024, às 20h (de Brasília)

CHAPECOENSE: Léo Vieira; Marcelinho, Bruno Leonardo, João Paulo e Clar; Tarik, Rafael Carvalheira e Foguinho; Marcinho, Ítalo e Mário Sergio. Técnico: Gilmar dal Pozzo.

GOIÁS: Tadeu; Diego, Messias, Lucas Ribeiro e Sander; Marcão Silva, Alexandre de Almeida e Rafael Gava; Paulo Baya, Rildo e Breno Herculano. Técnico: Vagner Mancini.

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

Assistentes: Leandro dos Santos Ruberdo (MS) e Marcelo Grando (MS)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN/VAR-Fifa)

Onde assistir: SporTV e Premiere