Brigas entre arruaceiros de Flamengo e Corinthians mancham o clássico

Pedradas em ônibus e confronto no entorno do estádio. Um vexame. Delegação do Fla também reclama de problemas no vestiário

Tanto a delegação do Flamengo quanto os torcedores do Rubro-Negro que foram até São Paulo para a decisão da vaga à final da Copa do Brasil, neste domingo (20/10), passaram por maus bocados.

Antes do jogo, no entorno da Neo Química Arena, ocorreram vários confrontos envolvendo organizadas das duas agremiações, o que gerou pânico nos flamenguistas comuns que tentavam entrar no setor (cerca de 3 mil pessoas). Assim, um deles acabou levando uma pedrada durante o confronto, que terminou com a chegada da polícia.

Também houve confrontos na Via Dutra, que liga o Rio a São Paulo. Na altura da cidade de Guarulhos, os ônibus com os torcedores foram atingidos por pedradas e alguns tiveram vidros estilhaçados, em um verdadeiro campo de guerra. Mas, felizmente, não houve feridos com gravidade.