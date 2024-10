Barcelona despacha o Sevilla com goleada e mantém a ponta

Lewandowski e Torre marcam duas vezes. Time catalão chega para o clássico contra o Real Madrid com muita moral

O Barcelona fez o Sevilla de gato e sapato, neste domingo (20), no Estádio Olímpico de Montjuic. Em casa, os catalães meteram 5 a 1 nos andaluzes, pela décima rodada desta edição do Campeonato Espanhol.

O resultado garante o Barça por mais uma jornada na ponta: são 27 pontos contra 24 do Real Madrid, vice-líder. No próximo sábado (26), os rivais se encontram no Santiago Bernabéu, em Madri.

Já o Sevilla é o 13º lugar, com 12. Os andaluzes visitam o Espanyol, também na Catalunha, na sexta-feira (25).