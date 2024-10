Bahia cobra indenização de confeiteira por bolo com marca do clube

O Esporte Clube Bahia moveu uma ação contra uma confeiteira que vendia bolos decorados com o escudo do clube em Uberlândia, Minas Gerais. Luciana Costa, de 54 anos, sofreu um processo com pedido de indenização pelo uso da imagem sem concessão de licença. Luciana é dona do Papel Arroz Especial, que produz bolos e outras guloseimas para festa, além de objetos decorativos.

“Agiram com covardia. Estão tratando a coisa como negócio. Os advogados acharam um nicho para ganhar dinheiro sem princípio educativo”, protestou.

O escritório Bianchini Advogados, que representa o Bahia, reivindicou R$ 1.800 de pagamento pela utilização da marca sem autorização do clube. Não é a primeira vez que a confeiteira é alvo de queixas sobre utilização de imagem associada a futebol.