Artilheiro, Raphael Veiga celebra gols e marca alcançada pelo Palmeiras

O meia Raphael Veiga deu show na vitória do Palmeiras por 5 a 3 sobre o Juventude, neste domingo (20), alcançando 99 gols pelo clube e chegando ao mesmo número de Edmundo. Após marcar o primeiro hat-trick do Brasileirão, ele falou sobre a partida no Alfredo Jaconi, elogiando o adversário e projetando o duelo pelo título contra o Botafogo, atual líder com um ponto de vantagem.

O artilheiro da noite respondeu sobre a defesa, que levou três gols somente pela segunda vez no Brasileirão. Para ele, porém, foi mérito do Juventude.

“A equipe do Juventude é uma boa equipe, eles colocam a bola no chão. Fizeram os gols por mérito também. Nem sempre quando tomamos gol, é falha nossa, temos que dar mérito ao outro time. E hoje conseguimos fazer os cinco gols, aproveitar as oportunidades. Nem todo jogo vai dar para sair com “baliza zero”, como o Abel (Ferreira, treinador) fala, mas a gente tem que tomar alguns cuidados para evitar isso e minimizar as chances de complicar o jogo”, avaliou na saída de campo.