Arias entra no top 10 de artilheiros do Fluminense neste século

Atleta chega a marca de 41 gols com a camisa tricolor e empata com Rafael Sóbis entre os maiores goleadores do clube neste século

Um dos principais nomes do Fluminense na temporada, Arias alcançou um feito importante na carreira ao marcar um dos gols da vitória sobre o Flamengo, na última quinta-feira (17), no Maracanã. Afinal, com o tento, o jogador entrou no top 10 de artilheiros do Tricolor no século. Do elenco atual, aliás, outro nome que aparece na lista é o de Germán Cano.

Dessa forma, o colombiano se consolidou como o oitavo maior artilheiro estrangeiro de toda a história do clube carioca. Com 41 gols, ele passou o argentino Rongo, que atuou pelo clube entre 1940 e 1941. Cano, por sua vez, aparece na terceira posição da lista, com 89 gols (cinco nesta temporada).

No duelo contra o rival, Arias voltou da Data Fifa a tempo de entrar no segundo tempo e, novamente, ser decisivo com a camisa tricolor. Nesse sentido, após duas partidas pela seleção colombiana, o atleta voltou ao Brasil para atuar no clássico e não decepcionou.