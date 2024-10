Wolves x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

A campanha do Wolves é péssima. O time ainda não venceu na temporada. Em sete partidas foram seis derrotas e um empate. Para deixar a pressão maior, a rodada passada foi traumática, pois o time vem de goleada sofrida pelo Brentford por 5 a 3. Em relação a escalação, o técnico Gary O’Neil tem uma série de desfalques. Hwang Hee-chan, Yerson Mosquera, Sasa Kalajdzic, Enso Gonzalez e Boubacar Traore estão no departamento médico.

Neste domingo (20), Wolverhampton e Manchester City medem forças ela 8ª rodada da Premier League. O jogo acontece a partir das 10h (de Brasília), no Molineux Stadium. Os Wolves estão na 19ª posição, com apenas um ponto. Enquanto isso, o City aparece na terceira colocação, com 17 pontos.

Como chega o Manchester City

O Manchester City vive uma realidade bem diferente. A equipe está invicta na temporada, com cinco itórias e dois empates. sendo assim, os comandados de Pep Guardiola brigam pela liderança do torneio e prometem não desperdiçar pontos. Por conta da Champions League no meio da semana, o City ainda não sabe se vai com força máxima. De Bruyne pode ser poupado.

WOLVERHAMPTON X MANCHESTER CITY

Premier League 2024-2025 – Oitava rodada

Data e horário: 20/10/2024, às 10h00 (de Brasília)

Local: Molineux Stadium, Wolverhampton (ING)

Wolverhampton: Johnstone; Semedo, S. Bueno, Toti, Ait-Nouri; Bellegarde, Lemina, André, João Gomes, Matheus Cunha; Larsen. Técnico: Gary O’Neil.

Manchester City: Ederson; Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol; Kovacic, Gundogan; Bernardo Silva, Phil Foden, Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Arbitro: Chris Kavanagh

VAR: Stuart Attwell

