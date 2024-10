Vitória derrota o Bragantino e deixa o Z4 do Brasileirão

Com gol de Everaldo, o Vitória derrotou o Bragantino por 1 a 0, neste sábado (19), no Barradão, pela 30ª rodada do Brasileirão. Com os três pontos, o Leão deixa a zona de rebaixamento e aparece em 16º, com 32 pontos. Já o Braga se aproxima da degola, com 34 pontos e em 13º. Os paulistas, vale lembrar, não vencem há seis rodadas.

Pouco depois, o Bragantino chegou novamente com perigo, mas com Eduardo Santos e Mosquera. Os donos da casa até tiveram uma boa oportunidade com Cáceres. Mas, no geral, a primeira etapa do duelo no Barradão deixou muito a desejar tecnicamente.

Já o segundo tempo foi melhor em nível técnico, e teve domínio do Vitória. No entanto, a primeira grande oportunidade veio com o português Ivan Cavaleiro. Mas o Leão logo rugiu mais alto e enfileirou grandes oportunidades com Ricardo Ryller, Carlos Eduardo e Matheuzinho. Inclusive, o treinador Thiago Carpini acertou nas mudanças, deixando o Rubro-Negro ainda melhor na partida.

Aos 32 minutos, enfim, a insistência foi correspondida. Carlos Eduardo invadiu a área e cruzou na medida para Everaldo marcar o gol da vitória. O Bragantino respondeu com Luan Cândido, mas em vão.