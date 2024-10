Vegetti busca manter escrita para colocar o Vasco na decisão da Copa do Brasil

Artilheiro estufou a rede em todas as fases do torneio, até aqui, e tenta ser novamente decisivo, agora contra o Atlético-MG

O Vasco busca, neste sábado (19), chegar pela terceira vez em sua história à decisão da Copa do Brasil. Para isso, os comandados do técnico Rafael Paiva terão que reverter a desvantagem de um gol diante do Atlético-MG, às 18h30 (de Brasília), em São Januário. Em campo, Vegetti tentará estufar a rede em mais uma fase do torneio e voltar a ser decisivo na temporada

Afinal, o argentino é o artilheiro da competição, com 6 gols, dois a mais que Emiliano Rodríguez, do Atlético-GO, e Enner Valencia, do Internacional. Na temporada, o centroavante marcou 19 tentos, em 45 partidas, e conquistou de vez o coração do torcedor. Até o momento, o Pirata fez gol em todas as fases, desde a estreia, em Santa Catarina, porém não marcou no jogo de ida com o Galo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Pirata implacável

No Gigantão das Avenidas, o Cruz-Maltino estreou, sem sustos, ainda sob o comando de Ramón Díaz, com uma vitória por 3 a 1 sobre o Marcílio Dias. Bem posicionado, como de costume, o Pirata aproveitou o cruzamento rasteiro de Rossi e abriu o placar naquele triunfo, dando seu cartão de visitas na competição.